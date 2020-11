Israel: Atac împotriva unor soldaţi israelieni, agresorul palestinian - ucis (armata) Un palestinian a fost ucis miercuri de armata israeliana in apropiere de Nablus, in nordul Cisiordaniei, dupa ce a tras focuri de arma asupra unor soldati israelieni, informeaza AFP, citand un comunicat militar.



"Soldati care se aflau la un post militar au reperat un palestinian care, aflat la volanul unei masini si indreptandu-se spre iesirea din orasul Nablus, a scos un pistol si a inceput sa traga in directia lor", a precizat armata, adaugand ca militarii au "ripostat deschizand" focul asupra atacatorului.



Acesta "a fost neutralizat", adica impuscat mortal, identitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa a testarii va dura pana duminica, 1 noiembrie, in timp ce cea de-a doua va avea loc in weekendul 6-8 noiembrie, cand persoanele testate in acest weekend vor fi retestate. Citește și: CUTREMURUL din Turcia, surprins de un blogger din Izmir care facea LIVE STREAMING. Seismul a durat…

- Polițiștii israelieni au intervenit, duminica, pentru a-i dispersa pe cei care participau la un protest impotriva premierului Benjamin Netanyahu, la Ierusalim. Forțele de ordine susțin ca protestul nu era autorizat, relateaza Agerpres.La protestele din intreaga țara impotriva guvernului au participat…

- Germania va desfasura pana la 15.000 de soldati pentru a acorda sprijin autoritatilor civile in lupta impotriva numarului in crestere de cazuri de noul coronavirus, care au ajuns la cel mai ridicat nivel din luna aprilie, a anuntat luni Ministerul Apararii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Germania…

- Zeci de mii de persoane din Belarus au manifestat din nou duminica la Minsk pentru a denunta realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko, care se confrunta de aproape o luna cu o miscare de protest fara precedent, relateaza AFP.Purtand culorile alb si rosu ale opozitiei, multimea de oameni…

- Statisticile dovedesc ca Spania trece prin al doilea val al pandemiei si a depasit 412.000 de infectari cu Sars-CoV-2. A crescut si numarul deceselor pana la 116 in ultimele 7 zile si 87 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva.Citește și: SURSE PSD - Moțiunea de cenzura intra la vot…

- Seful guvernului spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca va apela la armata pentru a ajuta regiunile, care au competente in materie de sanatate, sa lupte impotriva exploziei de noi cazuri de coronavirus, relateaza AFP. "Guvernul spaniol va pune la dispozitia regiunilor efective ale fortelor…

- Insurectia din Varsovia a ramas in istorie drept cea mai mare revolta armata contra Germaniei naziste intr-o tara ocupata, un moment definitoriu in istoria Poloniei. In lunile august si septembrie ale anului 1944, insurgentii polonezi au incercat sa rastoarne controlul nazistilor asupra capitalei Poloniei.

- Insurectia din Varsovia a ramas in istorie drept cea mai mare revolta armata contra Germaniei naziste intr-o tara ocupata, un moment definitoriu in istoria Poloniei. In lunile august si septembrie ale anului 1944, insurgentii polonezi au incercat sa rastoarne controlul nazistilor asupra capitalei Poloniei.