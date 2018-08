Israel: Armata anchetează uciderea a doi palestinieni în Fâşia Gaza Armata israeliana a deschis o ancheta cu privire la uciderea a doi palestinieni de catre focuri de arma israeliene de-a lungul granitei cu Fasia Gaza, a anuntat marti avocatul general militar al Israelului, Sharon Afek, transmite dpa. Aceasta este prima ancheta declansata de Israel in legatura cu folosirea fortei de catre armata de-a lungul granitei cu Gaza in timpul protestelor palestiniene incepute pe 30 martie. Focurile de arma au ucis mai mult de 160 de palestinieni, organizatii pentru drepturile omului si ONU denuntand folosirea excesiva a fortei. Israelul a sustinut ca isi apara frontiera… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

