Israel: Armata a lovit o poziţie a Hamas în Gaza după o incursiune palestiniană Armata israeliana a anuntat marti ca a lovit o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, ca represalii dupa ce un numar de palestinieni s-au infiltrat peste granita si au dat foc unui post militar, informeaza AFP si dpa. Un numar de palestinieni - prezentati ca ''teroristi'' - au reusit sa patrunda in teritoriul israelian si sa incendieze un post al armatei, a informat aceasta, precizand ca nu exista raniti de partea israeliana. Comunicatul nu mentioneaza nimic despre starea palestinienilor. In replica, un tanc al armatei israeliene a tras impotriva unui post de observatie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

