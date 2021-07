Israel: Armata a interceptat un transport de arme şi muniţie de contrabandă Armata israeliana a anuntat sambata ca a interceptat un transport important de munitie si arme de contrabanda, introduse in Israel pe la frontiera libaneza, transmite AFP. Conform presei, care citeaza surse de securitate, armele erau destinate pentru a fi utilizate in atacuri anti-israeliene. Interceptarea a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, cand fortele de securitate israeliene "au reperat suspecti care transportau saci din Liban in zona satului Ghajar (pe partea israeliana a frontierei)". A fost raportata confiscarea "munitiei si a 43 de arme". Este studiata "posibilitatea ca tentativa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

