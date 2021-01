In Israel, numarul persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 a depasit 3 milioane, a comunicat duminica Ministerul Sanatatii, potrivit agenției Agerpres. Aceasta inseamna ca, de la debutul campaniei pe 20 decembrie, a fost vaccinata peste 32,2% din populatia de circa 9,3 milioane de locuitori. Circa 90% dintre persoanele cu varste de peste 70 de ani au fost […] The post Israel: Aproape o treime din populație a fost deja vaccinata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .