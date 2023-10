Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana anunța ca a ucis un lider Hamas și „zeci de teroriști” in timpul loviturilor aeriene din noaptea de sambata spre duminica, conform Mediafax.Armata israeliana susține ca l-a ucis pe șeful adjunct al forței de rachete Hamas, precum și „zeci de teroriști”. Atacurile de noapte au vizat…

- O ofensiva terestra a Israelului in Fașia Gaza pare a fi inevitabila dupa atacurile Hamas de pe 7 octombrie, iar urmatoarele saptamani vor fi probabil sangeroase și pline de surprize, a afirmat Mick Ryan, expert in strategie militara și fost general in armata Australiei. Intr-o analiza publicata pe…

- Organizația palestiniana Hamas a lansat o oferta catre Israel care consta in eliberarea unor ostatici israelieni in schimbul incetarii imediate a focului, potrivit BBC. Discuțiile continua, dar Israelul a refuzat aceasta oferta. Se estimeaza ca Hamas deține 203 de ostatici in Gaza, toți rapiți in timpul…

- Cel puțin 500 de oameni ar fi fost uciși intr-o explozie produsa marti seara la spitalul Ahli Arab din orasul Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, condus de Hamas, iar presedintele Autoritatii Palestiniene Mahmoud Abbas a anuntat trei zile de doliu. Fortele de Aparare ale Israelului (IDF)…

- Ronen Bar, seful agentiei israeliene de informatii interne Shin Bet, a afirmat ca razboiul declanșat pentru pedepsirea organizației Hamas nu are vreo limita in ceea ce privește momentul finalizarii operațiunilor sau nivelul de forța folosit, potrivit publicației Jerusalem Post. „Ne aflam intr-un razboi,…

- Atacul de saptamana trecuta al Hamas asupra Israelului s-a soldat cu moartea a peste 1.300 de oameni. AFP a adunat informații despre numarul strainilor uciși sau disparuți. Peste 100 de straini au fost confirmați morți. Mulți dintre ei dețineau și cetațenie israeliana. AFP a intocmit o lista cu peste…

- Un roman care avea si cetatenia israeliana a murit in urma atacurilor din Israel. El a servit in Fortele de Aparare ale Israelului. Anuntul a fost facut de catre oficialii Ministerului Afacerilor Externe. Oficialii institutiei au transmis condoleante familiei si au reiterat sprijinul pentru Israel.…

- Liderul militar Hamas din regiune, Ayman Younes, ar fi fost lichidat in urma unui atac lansat de armata, scrie presa de la Tel Aviv, citand surse apropiate de armata israeliana. Confimarea oficiala inca nu a venit, insa atacul a fost anunțat de armata Israelului. Corpul liderului Hamas ar fi fost fost…