Stiri pe aceeasi tema

- Politia israeliana a anuntat sambata arestarea altor doi detinuti palestinieni care au evadat la inceputul acestei saptamani dintr-o inchisoare de inalta securitate din nordul Israelului, informeaza Agerpres . „Alti doi prizonieri au fost capturati in urma cu putin timp (…) cand se ascundeau intr-o…

- Politia israeliana a anuntat sambata arestarea altor doi detinuti palestinieni care au evadat la inceputul acestei saptamani dintr-o inchisoare de inalta securitate din nordul Israelului, informeaza France Presse. "Alti doi prizonieri au fost capturati in urma cu putin timp (...) cand se ascundeau…

- Doi din cei sase palestinieni care au evadat dintr-o inchisoare israeliana la inceputul acestei saptamani au fost capturati vineri seara in nordul Israelului, a informat politia intr-un comunicat, noteaza agentia France Presse. "Politistii din zona de nord au capturat cu putin timp in…

- Doi din cei sase palestinieni care au evadat dintr-o inchisoare israeliana la inceputul acestei saptamani au fost capturati vineri seara in nordul Israelului, a informat politia intr-un comunicat, noteaza agentia France Presse. "Politistii din zona de nord au capturat cu putin timp in urma…

- Fortele de securitate ale statului evreu desfasoara o vasta operațiune de cautare dupa evadare, potrivit publicației The Times of Israel. Cei șase au fugit din inchisoarea israeliana de inalta securitate Gilboa, printr-un tunel sapat sub o chiuveta.Deținuții sunt membri ai unor grupuri armate palestiniene,…

- Armata israeliana a arestat in Cisiordania ocupata cel putin cinci rude ale palestinienilor evadati dintr-o inchisoare din Israel la inceputul acestei saptamani si care sunt inca in libertate, a anuntat miercuri un organism palestinian de aparare a detinutilor, citat de France Presse. Fortele…

- Fung Wai-Long, 57 de ani, redactor-sef si responsabil cu editorialistii site-ului in engleza al cotidianului, este al saptelea jurnalist al tabloidului care este arestat in virtutea legii privind securitatea nationala impusa de China in urma cu aproape un an, noteaza agenția France Presse, citata de…

- Zece palestinieni au fost arestati vineri in urma unor ciocniri cu politia israeliana pe Esplanada Moscheilor, in Ierusalimul de Est ocupat, in timpul carora noua persoane au fost ranite, potrivit politiei si unor salvatori, relateaza AFP.