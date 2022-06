Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20-26 iunie, in Republica Moldova au fost depistate 465 cazuri noi de Covid, cu 214 mai multe decit saptamina precedenta. In acest sens, ministra Sanatații a declarat ca in ultima saptamina s-a inregistrat o creștere a numarului de cazuri cu 85%. „Avem o creștere in ultima saptamina și este…

- Dupa ce marti a spus ca un nou val de infectari cu noul coronavirus „este de asteptat”, ministrul Sanatatii din Germania, Karl Lauterbach, a recunoscut miercuri ca acest val a devenit o „realitate”.

- Gigantul farmaceutic elvețian Roche a anunțat, saptamana aceasta, ca a dezvoltat teste PCR pentru detectarea virusului variolei maimuței, dupa apariția mai multor cazuri in țari unde boala nu este curenta, transmite AFP. ”Roche a dezvoltat foarte repede o noua serie de teste pentru detectarea virusului…

- In Franța, autoritatea pentru sanatate (HAS) recomanda, din toamna, un nou rapel al vaccinului anti-Covid persoanelor cu risc major de a face forme grave de boala: in special cele cu varste peste 65 de ani și cele imunodeprimate. Potrivit HAS, circulația virusului este mai redusa, datorita unei imunitați…

- Argentina a intrat in "al patrulea val" al pandemiei de COVID-19, a anuntat luni ministrul Sanatatii din aceasta tara, Carla Vizzotti, comentand statisticile medicale ce arata o crestere cu 91% a numarului de cazuri noi in raport cu saptamana precedenta, dar care nu se reflecta deocamdata intr-o…

- O boala disparuta doi ani, cat au fost restricții anti-Covid, reapare. Este vorba despre rujeola, extrem de contagioasa și periculoasa, mai ales daca cel infectat nu este vaccinat. Tot mai mulți copii sunt neimunizați, iar bolile copilariei pot fi facute in forme mult mai grave cand suntem adulți.…

- Statele Unite au ordonat angajatilor neesentiali ai consulatului sau din Shanghai sa paraseasca orasul, pe fondul unei explozii de cazuri COVID si a masurilor stricte de izolare in metropola, a anuntat marti ambasada americana, informeaza Agerpres , care preia AFP. Departamentul de Stat al SUA a „ordonat…

- Necesitatea imbunatațirii vaccinarii refugiaților din Ucraina, dintre care aproape jumatate sunt copii, contra unor boli cum sunt poliomielita și rujeola, dar și impotriva Covid-19 a fost discutata de miniștrii europeni ai Sanatații in cadrul unei reuniuni la Bruxelles, transmite AFP. Andrea Ammon,…