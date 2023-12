Israel: „Acesta este sfârșitul, predați-vă acum!” Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut duminica, 10 decembrie, apel catre combatantii Hamas sa depuna armele in cel mai scurt timp, afirmand ca in ultimele zile s-au inregistrat numeroase capitulari ce anunta „inceputul sfarsitului” pentru miscarea islamista palestiniana. Aproximativ 18.000 de palestinieni au fost uciși și 49.500 au fost raniți in atacurile israeliene asupra Fașiei […] The post Israel: „Acesta este sfarșitul, predați-va acum!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

