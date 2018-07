Stiri pe aceeasi tema

- SUA au blocat prin veto un proiect de rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU prin care se solicita aplicarea unor masuri de protejare a palestinienilor. Propunerea de rezolutie, sprijinita de arabi, reclama folosirea nediscriminatorie a fortei de catre Israel si lansarea…

- Curtea Suprema a Israelului a validat joi utilizarea gloantelor reale impotriva palestinienilor care manifesteaza de-a lungul granitei in Fasia Gaza, relateaza AFP preluat de agerpres. In hotararea de 41 de pagini publicata joi seara de Ministerul Justitiei, Curtea a respins toate recursurile…

- Bebelusul a fost identificat ca fiind o fetita in varsta de opt luni. Nu este clar pentru moment la ce distanta se aflau bebelusul si familia sa fata de bariera de securitate.Cel putin 59 de palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri israeliene in zona de frontiera, unde mii de…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste, dupa violențele din Fașia Gaza, in care 55 de palestinieni au fost ucisi de tirurile israeliene , in cursul ciocnirilor si manifestatiilor impotriva inaugurarii ambasadei americane de la Ierusalim . Organizata la initiativa Kuweitului, reuniunea este programata…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a afirmat ca tara sa va continua sa actioneze pentru a impiedica tentativele de trecere a frontierei dinspre Fasia Gaza, dupa ce manifestatiile palestinienilor impotriva deschiderii ambasadei americane la Ierusalim s-au soldat luni cu zeci de morti…

- Premierul Viorica Dancila a avut, miercuri, o intrevedere cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale pe care seful Executivului roman o face in Israel. Premierul israelian a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea…

- Parlamentul European (PE) a cerut joi Israelului sa se 'abtina de la a recurge la forta letala' impotriva protestatarilor palestinieni, dupa confruntarile de la frontiera dintre Fasia Gaza si teritoriul israelian in care peste 30 de palestinieni au fost ucisi, relateaza AFP. Intr-o rezolutie…