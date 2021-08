Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea persoanelor care au primit o a treia doza de vaccin Pfizer anti-COVID-19 au simtit efecte secundare similare sau mai putine decat au avut dupa ce au primit a doua doza, potrivit unui sondaj realizat in Israel, transmite Reuters. Israelul a inceput in urma cu aproximativ zece zile sa administreze…

- Majoritatea persoanelor care au primit o a treia doza de vaccin Pfizer anti-COVID-19 au simtit efecte secundare similare sau mai putine decât au avut dupa ce au primit a doua doza, potrivit unui sondaj realizat în Israel. Israelul a început în urma cu aproximativ zece…

- Majoritatea persoanelor care au primit o a treia doza de vaccin Pfizer anti-COVID-19 au simtit efecte secundare similare sau mai putine decat au avut dupa ce au primit a doua doza, potrivit unui sondaj realizat in Israel, transmite Reuters.Israelul a inceput in urma cu aproximativ zece zile sa administreze…

- In timp ce Israelul a inceput vaccinarea populației sale cu o a treia doza de vaccin impotriva Covid-19 pentru a face fața variantei Delta, iar in Germania este in discuție trecerea la a treia doza in cazul unor grupuri de cetațeni mai vulnerabili, Organizația Mondiala a Sanatații cheama la un moratoriu…

- In incercarea de a impiedica raspandirea variantei Delta a Coronavirus, Israelul va incepe sa ofere de saptamana viitoare o a treia doza a vaccinului Pfizer / Biontech COVID-19 persoanelor peste 60 de ani, a anunțat ieri directorul general al Ministerului Sanatații, Nachman Ash. Condiția pentru administrarea…

- Israelul va incepe administrarea celei de-a treia doze din vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer/Biontech persoanelor cu varste de peste 60 de ani, au anuntat joi postul public de radio Kan si postul Channel 13 TV, citate de Reuters.

- "Este foarte probabil ca din luna septembrie sa avem aceasta decizie de a administra doza 3", afirma Valeriu Gheorghița. Decizia autoritaților a fost luata in condițiile in care, in aceasta toamna, este așteptat in Romania valul patru al pandemiei de COVID-19. Persoanele care au trecut prin boala, apoi…

- Intrebat daca vaccinarea va deveni obligatorie, Gheorghița a raspuns ca ”nu se pune problema”. Medicul a explicat ca declarația președintelui Klaus Iohannis, potrivit careia nu ar trebui impuse restricții, ”dar vaccinarea da”, a fost un indemn.”Este un indemn la responsabilitate și a conștientiza faptul…