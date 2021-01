Israel a început vaccinarea adolescenţilor Israelul, tara cu cele mai multe vaccinari raportat la populatie, a inceput vaccinarea adolescentilor. Incepand de zilele acestea, adolescentii din Israel cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, vor fi vaccinati. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

- Adolescenții care vor sa se vaccineze au nevoie de acordul parinților sau al tutorilor lor și pot refuza vaccinarea pe motiv de sanatate, daca sufera de anumite alergii sau afecțiuni cu risc de efecte secundare. Cei mai mulți vor sa faca vaccinul pentru ca vor sa scape de izolare.

