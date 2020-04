Israel: A expirat mandatul primit de Benny Gantz pentru a forma guvernul

Mandatul fostului opozant israelian Benny Gantz pentru a forma un guvern a expirat in cursul noptii de luni spre marti, in timp ce negocieri cu premierul Benjamin Netanyahu aveau loc la Ierusalim pentru a incerca sa alcatuiasca un guvern "de uniune nationala si de urgenta" in plina criza a coronavirsului, scrie AFP.



Dupa alegerile parlamentare de la 2 martie, Benny Gantz, liderului aliantei de centru Albastru-Alb, a obtinut din partea presedintelui tarii, Reuven Rivlin, mandatul de a forma viitorul guvern.



La finalul termenului, la miezul noptii ora locala (luni, 21.00…