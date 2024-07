Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a lovit puternic, sambata, 20 iulie 2024, in orasul Hodeida din Yemen mai multe ținte ale rebelilor houthi. Israelul a confirmat ca aviatia sa a efectuat raidul, ca raspuns la atacurile cu drone facute de rebeli.

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a avertizat vineri ca Israelul va riposta "intr-un mod decisiv" la atacul cu drona cu raza lunga de actiune, lansata dinspre Yemen, care a lovit noaptea trecuta o cladire din centrul orasului Tel Aviv, omorand o persoana si ranind alte opt, potrivit AFP…

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a avertizat vineri ca Israelul va riposta „intr-un mod decisiv” la atacul cu drona cu raza lunga de actiune, lansata dinspre Yemen, care a lovit noaptea trecuta o cladire din centrul orasului Tel Aviv.

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a avertizat vineri ca Israelul va riposta "intr-un mod decisiv" la atacul cu drona cu raza lunga de actiune, lansata dinspre Yemen, care a lovit noaptea trecuta o cladire din centrul orasului Tel Aviv, omorand o persoana si ranind alte opt.

- Un atac cu drone a avut loc vineri dimineata in centrul Tel Avivului, la mica distanta de sediul Ambasadei SUA. O persoana a murit si mai multe au fost ranite. Atactul a fost revendicat de rebelii Houthi,...

- Numarul morților dupa atacurile militanților islamici in Daghestan a crescut 21 dupa ce un ofițer de poliție a murit la spital, au anunțat marți oficialii. De-a lungul anilor, republica din sudul Rusiei, situata in regiunea Caucazului de Nord, a fost marcata de violențe din partea extremiștilor.

- Cum s-a intamplat tragicul accident Tragedia s-a produs in jurul orei 8:00, cand autoturismul a intrat in coliziune frontala cu un camion. Impactul a fost atat de puternic incat mașina a fost proiectata in afara parții carosabile, ajungand pe un camp din apropiere. In ciuda eforturilor medicilor de…

- Loviturile aeriene israeliene au ucis cel putin 35 de persoane si au ranit alte zeci de persoane intr-o zona din orasul Rafah, situat in sudul Fasiei Gaza, potrivit oficialilor palestinieni din cadrul serviciilor de sanatate si de urgenta civila. Acest asalt al Israelului vine in contextul in care palestinienii…