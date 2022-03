Stiri pe aceeasi tema

- Pachet de legi pentru siguranța naționala, pus in consultare publica in cel mult doua saptamani. Ce spune ministrul Apararii Pachetul legilor sigurantei nationale va fi lansat in transparenta decizionala in maximum doua saptamani, a anunțat ministrul Apararii, Vasile Dincu. Potrivit acestuia, pachetul…

- Jandarmii damboviteni vor asigura masuri de ordine și siguranța publica la meciurile AFC Pucioasa – CSO Plopeni și CSM Targoviște – ACS Sepsi Sf. Gheorghe The post Jandarmii damboviteni vor asigura masuri de ordine și siguranța publica la meciurile AFC Pucioasa – CSO Plopeni și CSM Targoviște – ACS…

- UPDATE 1 Patru persoane ar fi fost ucise – dintre care doua copii – dupa ce o cladire rezidențiala din apropierea orașului Harkov a fost bombardata in timpul nopții de forțele ruse, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența (SES) din Ucraina. Atacul ar fi avut loc in satul Slobozhanske,…

- Peste 30 de perchezitii sunt afectuate, joi dimineata, la o institutie publica, precum si sediile unor firme si domiciliile unor persoane fizice din judetele Valcea si Olt. Perchezițiile se efectueaza intr-un dosar ce vizeaza suspiciuni de savarsire a unor infractiuni asimilate celor de coruptie cu…

- Rezistenta ucraineana la invazia rusa a dovedit o forta care i-a luat prin surprindere pe multi observatori. In contextul in care o coloana lunga de 64 de kilometri de vehicule rusesti se indreapta spre Kiev, analistii incearca sa evalueze cum s-ar putea desfasura aceasta noua ofensiva si care sunt…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre +1 și +3 grade, iar pe timp de noapte mercurul in termometru va cobori pana la -8 grade Celsius. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- „In urma perchezitiilor au fost ridicate mijloace de proba. In zona orasului Bolintin Vale a fost instituita o zona speciala de siguranta publica, ceea ce inseamna ca suplimentarea in zona a fortelor Jandarmeriei si Politiei pentru a mentine un climat de ordine publica si a preveni fapte antisociale”,…

- In noaptea de Revelion și in prima zi a anului 2022, Poliția Locala va activa cu efective sporite. 160 de polițiști locali vor fi scoși in strada, in toate cartierele municipiului Craiova pentru a asigura ordinea și siguranța publica. Se vor asigura masurile de ordine și siguranța publica și fluidizarea…