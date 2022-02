Isprava unui octogenar: A condus mașina 72 de ani, fără permis și fără asigurare Un octogenar britanic a condus mașina de la varsta de 12 ani fara permis, fara asigurare, nu a avut niciodata vreun accident și nici vreo problema cu agenții de circulație. Timp de 72 de ani un șofer britanic a condus fara permis și asigurare. Pana de curand – 26 ianuarie, cand poliția l-a oprit pentru prima data. Britanicul in varsta de 84 de ani și-a recunoscut fara nicio ezitare greșelile. Nu ne-a venit sa credem ce se intampla, au exclamat pe Facebook polițiștii. Șoferul nascut in anul 1938 ne-a declarat ca el conduce fara permis și fara asigurare de la varsta de 12 ani și ca a reușit ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

