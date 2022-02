Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Vrancea este convocat, vineri, in ședința extraordinara, aceasta fiind prima ședința a legislativului județean din acest an. Pe ordinea de zi se afla doua proiecte de hotarare care vizeaza: „Actualizarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul…

- DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Targoviște in ședința extraordinara cu convocare de indata in ziua de 30.12.2021Primarul Municipiului Targoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, avand in vedere: prevederile H.C.L. nr. 77/24.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfașurare…

- Articolul Consilierii locali din Buzau, convocați pe 27 decembrie 2021 in ședința extraordinara se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Consiliul Local al Municipiului Buzau este convocat in sedinta extraordinara, pentru luni, 27 decembrie 2021, de la ora 10. Dezbaterile vor avea loc in sediul Consiliului…

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 2 lit."a" din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 22.12.2021 miercuri ora 12.00, ce va avea…

- Sedinta publica in data de 16 decembrie 2021, ora 14.00, la Sala de sedinte a Consiliului Local Bestepe. In conformitate cu prevederile art 133 din OUG Nr 57 2019 Codul Administrativ,TIPIRIGAN DUMITRU, Primar a convocat membrii consiliului local al comunei Bestepe, judetul Tulcea, in data de 16 12 2021,…

- Tensiunile de la Dinamo continua, iar situația din cadrul echipei continua sa fie una exploziva. In aceasta seara, ar urma sa aiba loc o ședința decisiva pentru viitorul imediat al clubului. Penultimii in Liga 1, fara victorie din luna august, „cainii” au intrat intr-un „vartej” de nestavilit! Jucatorii…

- Secretarul general al municipiului a refuzat sedinta extraordinara referitoare la suspendarea regulamentului de acces in peninsula"Secretarul general arata o rea vointa crasa prin faptul ca nu organizeaza o sedinta de Consiliul Local la cererea unei treimi din Consiliul Local. Mirabela Viorela Calin…

- Viceprimarița Flavia Boghiu, la data faptei cu atribuții de primar, și mai mulți consilieri locali USR din Brașov au fost „taxați” de Avocatul Poporului dupa ce au incercat sa evacueze doua persoane din cadrul unei ședințe publice a Consiliului Local Brașov. Intamplator, ziariști… Avocatul Poporului…