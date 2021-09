Septembrie este luna unor altor inceputuri pentru copii. Materii noi, profesori noi, poate școala noua. Dar, pentru a se dezvolta sanatos, cei mici au nevoie de mai mult. Iar beneficiile sportului sunt cele care ii vor ajuta pe copii sa creasca frumos, din toate punctele de vedere. iSports Ploiești este cel mai mare club sportiv privat din Ploiești. Are secții de baschet, dansuri, ciclism, handbal, karate și tenis, fiecare cu antrenori profesioniști, dedicați și implicați. In plus, antrenamentele se desfașoara in diverse zone ale orașului, pentru a facilita accesul la cursuri pentru cat mai mulți…