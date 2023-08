Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Kovacs și Daria Cuflic s-au apropiat tot mai mult, așa ca, barbatul nu a ezitat sa intre in camera in care se afla ispita. Gestul nu a fost deloc pe placul ei, spunand ca iși dorea sa se odihneasca, nu sa il vada pe Razvan Kovacs in camera ei.

- Razvan Kovacs s-a desparțit de Ema Oprișan la „Insula Iubirii”, in ediția difuzata aseara, 27 iulie, la Antena 1. Concurentul a fost deranjat ca iubita lui e nemulțumita de el, ea a fost deranjata de gesturile pe care el le-a facut cu ispita Daria Cuflic. Aseara, Robert Kovacs a fost invitat la ceremonia…

- Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a rabufnit in mediul online, dupa ce au aparut imaginile cu iubitul ei Razvan Kovacs și ispita Daria Cuflic de la ședința foto pe micile ecrane ale telespectatorilor. Iata ce spune concurenta despre acțiunile partenerului sau.

- In ediția 8 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurenții s-au intalnit cu Radu Valcan și cu ispitele pentru a alege cu cine vor sa mearga la urmatorul date, insa ceva surprinzator s-a intamplat.

- Razvan Kovacs pare sa fie cucerit de Daria Cuflic. Dupa ce, in ediția trecuta, ispita a dat de ințeles ca iși dorește mai mult, și iubitul Emei a mai facut un pas. Cu toate ca a fost surprins in compania ei, concurentul spune ca nu și-ar dori o relație cu ispita.

- In ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Razvan Kovacs și Daria Cuflic avut parte de un schimb neașteptat de replici. Ispita i-a facut o propunere ce l-a luat prin surprindere pe concurent.

- Ema Oprișan a fost surprinsa de camerele de filmat in timp ce vorbea despre colega ei de emisiune, Ana Maria Mariuța. Iubita lui Razvan Kovacs a dat carțile pe fața despre logodnica lui Marius Budin in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune difuzata doar pe AntenaPLAY.

- Așteptarea va lua sfarșit pentru fanii emisiunii „Insula Iubirii”, de la Antena 1! Show-ul va avea premiera pe 22 și 23 iunie 2023, fiind difuzat in fiecare joi și vineri, de la ora 20:30. Cinci cupluri iși vor testa dragostea și fidelitatea in fața celor 10 ispite. Iata cine sunt tinerele care ii vor…