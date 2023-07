Stiri pe aceeasi tema

- Spiritele s-au inscins pe Insula Iubirii! Bianca a facut o criza de nervi, dupa un gest pe care l-a facut Romeo in timp ce se afla in piscina! Concurenta a fost calcata pe nervi de ispita și a starnit o mulțime de comentarii negative la adresa lui. Iubita lui Marius l-a facut țaran și a fost foarte…

- Bianca Giurca a fost scoasa din sarite de ispita Romeo Vasiloni in ediția 5 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 6 iulie 2023. Iubita lui Marius Moise nu s-a mai putut abține și a rabufnit de fața cu toata lumea, la piscina.

- Bianca Giurca este una dintre concurentele care a decis sa participe, alaturi de iubitul ei, Marius Moise, la Insula Iubirii sezonul 7. Urmaritorii sai au ramas surprinși sa afle ca aceasta are surori și au dorit sa afle imediat daca ii moștenesc frumusețea. Iata cum arata impreuna!

- Cristina Rancov, soția lui Iulian Clonț, și-a exprimat nemulțumirile in ceea ce privește unele ispite masculine din Thailanda in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune exclusiva AntenaPLAY. Iata cu cine și-ar fi dorit sa mearga la un date.

- Ema Oprișan a fost surprinsa de camerele de filmat in timp ce vorbea despre colega ei de emisiune, Ana Maria Mariuța. Iubita lui Razvan Kovacs a dat carțile pe fața despre logodnica lui Marius Budin in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune difuzata doar pe AntenaPLAY.

- Bianca Giurca este una dintre concurentele care a decis sa participe, alaturi de iubitul ei, Marius Moise, la Insula Iubirii sezonul 7. Urmaritorii acesteia au fost uimiți atunci cand au descoperit cum arata tanara in urma cu 3 ani. Puțini ar fi recunoscut-o.

- Episodul din aceasta seara, din data de 30 iunie 2023, a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, le-a adus pe concurente in fața lui Radu Valcan, care le-a cerut sa aleaga cu cine vor sa mearga la date. Dupa ce au ales, Cristina a avut o reacție neașteptata și s-a retras in camera, apoi a inceput sa planga.…

- Episodul din aceasta seara, din data de 30 iunie 2023, a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus atat momente bune in emisiune, cat și momente deranjante. Concurenții s-au intalnit cu Radu Valcan și au discutat despre cele intamplate cu doar o seara in urma. A fost momentul in care Maria și Livia…