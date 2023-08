Stiri pe aceeasi tema

- Ispita Romeo nu iși mai ascunde sentimentele pentru Ema Oprișan, așa ca, a decis sa ii pregateasca o surpriza, atunci cand iubita lui Razvan Kovacs se afla la bonfire. Romeo a marturisit ca iși dorea de mult timp sa faca un astfel de gest, dar s-a simțit mai mereu respins de Ema Oprișan.

- Ispita Romeo a incercat, din nou, sa se apropie de Ema Oprișan. Dupa ce in cadrul unei alte ediții a recunoscut ca s-a indragostit de ea și ca se simte rau sa o vada suferind, ispita i-a facut un compliment concurentei, pe care nu l-a privit cu ochi buni.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Insula Iubirii se termina cu o decizie radicala, luata intr-un moment neașteptat. Razvan Kovacs a decis sa puna stop relației cu Ema Oprișan și iși dorește sa iși continue parcursul in emisiune ca femeie singura. Concurentul a izbucnit in lacrimi, la cateva momente…

- Ema Oprișan a petrecut tot mai mult timp in compania lui Romeo și se pare ca s-au apropiat tot mai mult. Dupa ce a fost consolata de ispita, ca urmare a gesturilor facute de iubitul ei pentru ispita Daria, Romeo a marturisit ca il afecteaza sa o vada pe Ema Oprișan cat de mult sufera.

- Ema Oprișan a ajuns la capatul rabdarii! Emoțiile s-au adunat in sufletul concurentei și a izbucnit in plans, dupa o lunga perioada in care s-a abținut. Ema Oprișan nu a mai reușit sa iși stapaneasca lacrimile și a dat curs sentimentelor. De asemenea, nu a ezitat sa faca confesiuni emoționante, care…

- Ema Oprișan s-a dus la Insula Iubirii alaturi de iubitul ei, Razvan Kovacs, insa intre cei doi au aparut acum primele neințelegeri, dupa ce el s-a fotografiat in ipostaze tandre cu ispita Daria. Recent, pe rețelele personale de socializare, Ema Oprișan a postat doua fotografii cu ispita masculina Bogdan…

- Cu lacrimi in ochi, Ema Oprișan i s-a confesat Claudiei Florescu, in episodul din aceasta seara al emisiunii "Insula Iubirii". Concurenta a vorbit despre relația cu Razvan Kovacs și a descris starile prin care trece in momentul in care vine seara și nu știe daca iubitul ei se intoarce sau nu acasa.

- Insula Iubirii, 6 iulie 2023. Se incing spiritele pentru concurentii Insula Iubirii, veniti sa isi testeze fidelitatea alaturi de ispitele din acest sezon. Iar pentru prima data in aceasta editie, flacara ispitei s-a aprins. Este cel mai fierbinte moment de pana acum.