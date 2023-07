Stiri pe aceeasi tema

- Oana Monea este foarte sincera atunci cand vorbește despre emisiunea la care a participat atat in sezonul trecut, cat și in sezonul acesta. Ei bine, ispita de la Insula Iubirii a vorbit recent despre parerea pe care ea o are fața de Marius Moise, dupa participarea la emisiunea de la Antena 1. Iata ce…

- Marius Moise și Bianca Giurca s-au dus la sezonul 7 de la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Ei bine, cu toate ca acum toata lumea il cunoaște, nu toți știu ec studii are concurentul de la emisiune. Barbatul a reușit sa-și construiasca o avere. Iata ce facultate a absolvit el!

- Razvan Kovacs pare dispus sa profite la maximum de toate frumusețile insulei, fie ca ne referim la peisaje sau ispite, fara sa se gandeasca la consecințe. In episodul din aceasta seara, iubitul Emei Oprișan a fost surprins in ipostaze romantice, in brațele ispitei Daria. Iubita lui nu va fi prea incantata…

- De cand a inceput Insula Iubirii, sezonul 7, Bianca Giurca este foarte activa pe rețelele personale de socializare, iar acolo transmite multe mesaje. Ei bine, de aceasta data, concurenta emisiunii a transmis un mesaj pentru cei care il jignesc pe iubitul ei, Marius Moise, dupa ce el s-a apropiat foarte…

- Telespectatorii au facut cunoștiința cu Sebastian Dascalu dupa ce a participant in sezonul 6 la Insula Iubirii, alaturi de fosta lui iubita. Dupa ce au pus punct relației și au picat testul suprem, amandoi și-au regasit dragoste in brațele altor persoane. Sebastian Dascalu a vorbit subtil despre viața…

- Sean Pen are o noua relație! Actorul a fost surprins, in urma cu puțin timp, de catre paparazzi internaționali, alaturi de o noua partenera. Cine este și cum arata cea care i-a furat inima starului de la Hollywood.