Stiri pe aceeasi tema

- Antena 1 difuzeaza incepand de astazi, 3 august, de la ora 20.00, al patrulea sezon al reality show-ului „Temptation Island – Insula iubirii“, filmat in Thailanda. Va prezentam cuplurile care isi testeaza relatia, dar si „ispitele“ feminine si masculine.

- Cunoscuta deja de fanii emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, frumoasa Maria Ilioiu recunoaste ca a revenit cu acelasi entuziasm in Thailanda pentru sezonul cu numarul patru, care va fi difuzat in fiecare luni si marti, incepand din 3 septembrie, de la 20:00, la Antena 1.

- Un crocodil de aproape doi metri a fost observat pe mai multe plaje din insula Phuket, una dintre destinatiile cele mai populare din Thailanda, au anuntat autoritatile locale care incearca sa-l captureze. Prezenta reptilei a fost semnalata in urma cu o saptamana in apropiere de plaja Rawai…

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal, care au fost salvati in urma unei periculoase operatiuni internationale dintr-o grota din Thailanda, au evocat, miercuri, intr-o conferinta de presa fara precedent, ”miracolul” de a fi gasiti dupa noua zile, relateaza AFP.

- Medicul Richard Harris (53 ani) a fost unul dintre cei care au ajutat, din prima linie, la salvarea copiilor captivi in peștera Tham Luang, din nordul Thailandei. Richard Harris se afla in vacanța cu familia, in Thailanda, cand a aflat vestea care a ținut cu sufletul la gura o lume intreaga. Fara sa…

- Trei foști concurenți de la ”Insula iubirii” au depus plangeri penale dupa experiența din Thailanda. (Reduceri mari la jocuri PC) Ei sustin ca producatorii s-ar fi constituit in grup infractional, care i-a terorizat, pur si simplu, pe durata show-ului. Droguri, prostitutie, sclavie sunt doar cateva…

- O bruneta focoasa, care a facut furori pe plajele din Thailanda, revine in muzica cu un nou single. Este vorba despre voluptuoasa Anuryh, bruneta cu parul padure si alura razboinica din sezonul al treilea al reality show-ului „Insula iubirii”, care s-a apropiat de Robert. Cel mai recent, vocea artistei…

- Un turist din Thailanda a incercat sa puna mana pe un elefant, insa acest lucru i-a adus o experiența neașteptata. Barbatul apare intr-o filmare de pe internet cum ii da animalului sa manance...