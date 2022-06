Stiri pe aceeasi tema

- Locul de vis in care trebuiau sa isi testeze relatia s-a transformat rapid intr-un cosmar pentru unii dintre participantii la Insula Iubirii, emisiune difuzata in fiecare luni si marti, de la 20:30, la Antena 1. In doar doua saptamani, relatii pe care le credeau pentru toata viata s-au destramat, unii…

- Teodora, una dintre concurentele de la „Insula Iubirii” 2022 și singura casatorita, a explicat in cadrul ediției de luni, 6 iunie, ce decizie a luat cu privire la relația dintre ea și Alex. Ea i-a spus totul lui Ali dupa ce au dormit impreuna.Teodora a dezvaluit faptul ca e pe cale de a se desparți…

- Sore a anunțat pe una dintre rețelele de socializare ca s-a desparțit de Mircea, tatal fetiței sale. Relația lor a ajuns la final de ceva vreme, insa au preferat sa pastreze discreția. Dupa o relație de 8 ani, Sore și Mircea Julean s-au desparțit. Artista a anunțat marți seara ca nu mai formeaza un…

- Dana Rogoz și Radu Dragomir sunt casatoriți din anul 2012 și au impreuna doi copii, pe Vlad și pe Lia. Prin intermediul unei postari pe Facebook, actrița a anunțat astazi ca ea și soțul implinesc 18 ani de relație. Vedeta ii e recunoscatoare soțului pentru tot, in special pentru copiii pe care ii au…

- Andi Constantin a fost una dintre cele mai apreciate ispite masculine de la „Insula Iubirii”. Acesta a decis sa se retraga din show, așa ca nu va mai lua parte la noul sezon ce va incepe pe 2 mai la Antena 1. Invitat in emisiunea „Online story by Cornelia Ionescu”, difuzata pe canalul de YouTube WOWnews,…

- Temptation Island – Insula iubirii a primit cu brațele deschise noi cupluri care vor sa parcurga cel mai dur test al fidelitatii si sa traiasca experienta care a schimbat viețile multor perechi de indragostiți.

