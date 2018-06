Maria Iloiu nu se opreste sa ne surprinda cu aparitiile ei din ce in ce mai provocatoare si senuzuale, pe care le imortalizeaza si le posteaza pe profilul ei. Dis de dimineta roscata a vrut sa le arate fanilor ca este o gospodina desavarsita, asa ca s-a pozat "la cratita". Si nu in orice mod, ci in unul inedit, topless mai precis. In poza Maria Ilioiu ne trateaza cu "posteriorul", imbracata doar intr-o pereche de chilotei negrii din dantela care ii evidentiaza fundul bine tonifiat.