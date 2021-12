Cine ne fură Crăciunul și de ce?

Este al doilea an în care Crăciunul este trist și încărcat de tot felul de frici. Anul trecut era frica de Covid și trebuia să stăm distanțați, să nu mergem la biserică, să nu ne întâlnim cu părinții și bunicii ca să nu-i îmbolnăvim. Anul ăsta avem niște frici în plus. Frica de facturi la