- Un accident rutier a avut loc pe DN 67 in județul Valcea, in localitatea Tomșani. Un autocar in care se aflau 51 de minori și 5 adulți a intrat in coliziune frontala cu un autoturism, provocand moartea șoferului acestuia din urma, in varsta de 22 de ani. In urma accidentului, o persoana a murit, iar…

- Cantareața Erika Isac, recunoscuta pentru mesajele sale feministe puternice, a fost amenințata cu moartea inaintea unui concert programat la Medgidia. In urma acestor amenințari, evenimentul a fost anulat de catre Primaria locala, conform unui comunicat oficial. Erika Isac a lansat recent piesa „Industry…

- Moartea fulgeratoare a presedintelui iranian Ebrahim Raisi, la varsta de 63 de ani, intr-un accident de elicopter, in zona de munte de la granița cu Azerbaidjanul a readus in prim plan realitatea din aceasta țara care ar trebuie sa dea de gandit intregii lumii, dar mai ales europenilor. Religia majoritara…

- Un accident cumplit pe Dunare a avut loc in cursul serii de sambata, cand doi oameni au murit, iar alți cinci au fost dați disparuți. Accidentul s-a produs intre o barca cu motor și o nava de croaziera, la nord de Budapesta, potrivit abcnews.go.com. In urma accidentului produs pe Dunare, autoritațile…

- In urma unei mișcari șocante, liderul partidului AUR, George Simion, a decis sa excluda clanurile interlope de pe listele de candidaturi ale partidului, atragand un val de amenințari cu bataia și moartea din partea membrilor care și-au dat demisia. Pana in urma cu cateva zile, membrii clanurilor interlope…

- Un incident grav a avut loc la Liceu Teoretic din Nehoiu, unde un profesor a fost agresat verbal și fizic de catre un coleg al sau, sub ochii camerelor de supraveghere. Potrivit declarațiilor victimei, pe numele sau Claudiu Corcordel, profesor de matematica și director adjunct, agresorul, identificat…

- O tragedie cutremura comunitatea din Buzau, unde personajul domnului Lazarescu este ”jucat” de un barbat in varsta de 41 de ani, care risca sa moara dupa ce a fost plimbat intre spitale și lasat fara tratament acasa. Asociația GAL Crivațul de Sud-Est, furnizor de servicii sociale, a fost cea care l-a…

