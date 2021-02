Islanda: Seism cu magnitudinea de 5,7 în apropiere de capitala Reykjavik Un seism cu magnitudinea de 5,7 s-a produs miercuri in sud-vestul Islandei, in apropiere de capitala Reykjavik, fara sa fie raportate pagube materiale sau victime, relateaza AFP si dpa.



Epicentrul cutremurului inregistrat la ora 10:05 GMT a fost localizat langa Muntele Keilir, un mic relief de aproximativ 400 de metri in peninsula Reykjanes, la circa 30 de kilometri sud de capitala.



Numeroase replici, inclusiv 11 cu o magnitudine mai mare de 4, au fost inregistrate ulterior, a declarat un corespondent AFP din Reykjavik.



"Este o zona cu activitate seismica intensa,…

Sursa articol: agerpres.ro

