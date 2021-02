Islanda: Seism cu magnitudinea 5,2 în apropiere de capitala Reykjavik O serie continua de cutremure in apropiere de capitala Islandei, Reykjavik, a dus la un alt seism, mai sever, sambata dimineata, informeaza DPA. Unul dintre sutele de cutremure produse in Peninsula Reykjanes, la sud-vest de Reykjavik, a avut magnitudinea de aproximativ 5,2, potrivit agentiei meteorologice Vedurstofa. Acest seism este cel mai puternic inregistrat pana acum dupa cel cu magnitudinea 5,7, produs miercuri. In total, seismologii au inregistrat peste 6.000 de cutremure in ultimele zile in zona. Pana in prezent, nimeni nu a fost ranit grav si nu au fost inregistrate pagube materiale majore.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

