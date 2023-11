Stiri pe aceeasi tema

- Un oraș islandez de aproximativ 4.000 de locuitori din apropierea capitalei Reykjavik ar putea fi grav afectat de un vulcan care se așteapta sa erupa in cateva ore sau zile, spun experții. Locuitorii din orașul Grindavik, situat pe coasta de sud-vest, au fost evacuați la primele ore ale dimineții de…

- Este panica in Islanda! Locuitorii se pregatesc de erupția vulcanului in zilele urmatoare. Autoritațile țin situația sub control și au transmis avertismente in ceea ce privește ce urmeaza in perioada imediat urmatoare.

- Orașul Grindavik din Islanda ar putea fi grav afectat de vulcanul care se așteapta sa erupa in cateva ore sau zile, spun experții. Orașul este situat in apropierea centralei geotermale Svartsengi, principalul furnizor de electricitate și apa pentru 30.000 de locuitori din peninsula Reykjanes.Orașul…

- MAE, atenționare de calatorie din cauza pericolului de erupție vulcanica. Despre ce țara este vorba MAE a emis o atenționare de calatorie pentru una dintre țari din cauza pericolului de erupție vulcanica. MAE a emis o atenționare de calatorie pentru romanii care intenționeaza sa mearga in Islanda.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Islanda, acolo unde a fost declarata stare de urgenta din cauza pericolului de eruptie vulcanica in zona Sundhnjukagir.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Islanda ca Departamentul de Protectie Civila si Managementul Situatiilor de Urgenta islandez a declarat stare de urgenta din cauza pericolului de eruptie vulcanica in zona Sundhnjukagigar,…

- Autoritatea islandeza de Protectie Civila a declarat stare de urgenta in urma unei serii de cutremure care ar putea anunta o eruptie vulcanica iminenta, transmite sambata agentia DPA, potrivit Agerpres.Activitatea seismica este concentrata in sud-vestul Peninsulei Reykjanes si sugereaza ca ar putea…

- Una dintre cele mai populare atracții turistice ale Islandei a fost inchisa dupa ce peninsula Reykjanes a fost lovita de aproximativ 1.400 de cutremure in 24 de ore, facot care a provocat temeri legate de o erupție vulcanica iminenta, scrie The Guardian.Blue Lagoon, un centru spa geotermal situat la…