- Romania va juca pe 26 martie 2020 in Islanda, in semifinala barajului pentru calificarea la EURO 2020. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria, pe 31 martie. Vom juca ambele meciuri in deplasare. ...

Leo Grozavu (52 de ani), antrenorul lui Sepsi, a vorbit despre mandatul lui Cosmin Contra de la prima reprezentativa. Acesta afirma ca n-a fost de acord cu repetatele critici la care „Gurița" a fost supus pe final de mandat.

Mirel Radoi (38 de ani) a declarat ca are o experiența mai mare in pregatirea unei „naționale" decat avea Christoph Daum (66 de ani), unul dintre foștii selecționeri ai primei reprezentative.

In perioada 4-18 decembrie 2019, pe platforma EURO2020.com/ticket, pot fi achizitionate bilete la partidele pe care Arena Nationala le va gazdui in vara anului viitor la turneul final al Campionatului European.

Federația Romana de Fotbal a anunțat azi oficial ca naționala va disputa un meci amical contra Angliei, chiar inainte de startul EURO 2020.

Cornel Dinu (71 de ani) a facut o afirmație tranșanta in legatura cu posibila naturalizare a francezului Billel Omrani (26 de ani, atacant), jucatorul campioanei CFR Cluj.

Mihai Stoichița, președintele Comisiei Tehnice a FRF, a dezvaluit ca Romania va avea un meci amical cu Anglia, inainte de Campionatului European, pe 6 sau 7 iunie 2020.

Cotidianul Fanatik susține ca „FRF a refuzat sa-l invite pe Gheorghe Hagi din cauza conflictului pe care il are cu legendarul fotbalist roman".