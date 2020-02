Stiri pe aceeasi tema

- Dorinel Munteanu (51 de ani), recordmanul de selecții de la naționala, trage un semnal de alarma: „Nordicii sunt greu de batut la Reykjavik, dar daca nu rezolvam conflictele interne de la lot, nu avem nicio șansa!". „Tricolorii” vor juca impotriva Islandei in deplasare, pe 26 martie 2020. Finala, programata…

- Ciprian Marica (34 de ani) a vorbit despre partida Romaniei cu Islanda, din play-off-ul Ligii Națiunilor. „Tricolorii” vor juca impotriva Islandei in deplasare, pe 26 martie 2020. Finala, programata pentru 31 martie 2020, s-ar juca impotriva caștigatoarei din cealalta semifinala, Bulgaria - Ungaria,…

