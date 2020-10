Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Chiricheș (30 de ani), capitanul naționalei Romaniei, a parasit terenul accidentat in minutul 34 al partidei dintre Sassuolo și Crotone. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, 8 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va infrunta…

- Erik Hamren, selecționerul Islandei, și Freyr Alexandersson, antrenorul secund, au susținut o conferința de presa in care au prefețat meciul cu Romania, din barajul pentru EURO 2020. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, 8 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca…

- Reunirea lotului pentru barajul cu Islanda se va face in mai multe tranșe. Astfel incat selecționerul Mirel Radoi va avea toți jucatorii la dispoziție abia marți, in ziua plecarii spre Reykjavik. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca…

- Erik Hamren, selecționerul Islandei, a anunțat lotul de jucatori pentru meciul cu Romania, de pe 8 octombrie, din semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va…

- Ioan Andone, președintele lui FC Voluntari, crede ca Mario Camora (33 de ani, fundaș stanga), fostul sau elev de la CFR Cluj, ar trebui convocat la echipa naționala pentru duelul cu Islanda din luna octombrie. Islanda - Romania, semifinala barajului de calificare la EURO, va avea loc intr-o singura…

- Portarul nationalei Romaniei, Ciprian Tatarusanu, a fost prezent duminica seara intr-o conferinta de presa și a prefațat meciul cu Austria, programata luni. El a spus ca tactica formatiei pregatite de Mirel Radoi va fi aceeasi din partida cu Irlanda de Nord. Mai exact sa aiba posesia mingii cat mai…

- Guðlaugur Victor Palsson, mijlocașul Islandei, adversara Romaniei din semifinala barajului pentru Euro 2020 scoate in evidența principala calitate a jocului etalat contra Angliei, 0-1, care n-a inscris decat din penalty in final. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc pe 8 octombrie, de la ora…

- ​Federatia Româna de Fotbal a anuntat stadioanele pe care se vor disputa primele doua partide ale României de pe teren propriu din Liga Natiunilor, în septembrie si octombrie. UEFA urmeaza sa valideze optiunile, noteaza frf.ro.În 4 septembrie, tricolorii pregatiti de…