Stiri pe aceeasi tema

- Selecționata lui Mirel Radoi are ocazia sa bifeze prima calificare a Romaniei la un turneu final, in urma unui play-off, joi seara, la Reykjavik, impotriva Islandei. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania…

- Fotbaliștii convocați de Mirel Radoi la echipa naționala a Romaniei au avut un week-end mult mai bun decat islandezii la echipele de club. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va infrunta Ungaria sau…

- Fundașul stanga Mario Camora (33 de ani) a imbracat pentru prima data tricoul naționalei Romaniei. Ar putea debuta in duelul din Islanda, unde „tricolorii” trebuie sa respecte un protocol extrem de strict. Meciul dintre Islanda și Romania din semifinala barajului pentru EURO 2020 va avea loc joi, de…

- Mirel Radoi (39 de ani), selecționerul Romaniei, și Adrian Mutu (41 de ani), antrenorul Romaniei U21, au acordat un interviu la dublu și au vorbit despre planurile de viitor. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV; Daca va trece de Islanda,…

- Mirel Radoi (39 de ani), selecționerul naționalei Romaniei, a prefațat partida cu Islanda de joi, prima partida decisiva pentru calificarea la EURO 2020. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va infrunta…

- Sergiu Hanca (28 de ani), mijlocașul polonezilor de la Cracovia, a fost din nou convocat de Mirel Radoi la naționala Romaniei, așa cum se intamplase și la meciurile de luna trecuta, cu Irlanda de Nord (1-1) și Austria (3-2). Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe…

- Reunirea lotului pentru barajul cu Islanda se va face in mai multe tranșe. Astfel incat selecționerul Mirel Radoi va avea toți jucatorii la dispoziție abia marți, in ziua plecarii spre Reykjavik. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca…

- Ioan Andone, președintele lui FC Voluntari, crede ca Mario Camora (33 de ani, fundaș stanga), fostul sau elev de la CFR Cluj, ar trebui convocat la echipa naționala pentru duelul cu Islanda din luna octombrie. Islanda - Romania, semifinala barajului de calificare la EURO, va avea loc intr-o singura…