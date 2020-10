Romania o va infrunta pe Islanda in aceasta seara, in semifinalele barajului de calificare la EURO. Cu acest prilej, publicații din strainatate au analizat duelul, oferind pronosticuri pentru cititori. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc in aceasta seara, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va infrunta Ungaria sau Bulgaria, pe 12 noiembrie, pentru un loc la EURO 2020. ...