Islanda - România nu se joacă din cauza coronaviruslui?! Islandezii cer amânarea tuturor competițiilor sportive In aceasta seara, la Reykjavik a avut loc o ședința a autoritaților locale legata de coronavirus, dupa ce numarul cazurilor a crescut in Islanda in ultimele zile. Iar meciul Islanda - Romania s-ar putea amana. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va infrunta Ungaria sau Bulgaria, pe 12 noiembrie, pentru un loc la Euro 2020. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

