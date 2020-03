Stiri pe aceeasi tema

- UEFA va decide marți, 17 martie, ce sa va intampla cu meciurile din barajul pentru EURO 2020, cu turneul final al Europeanului, dar și cu meciurile din Champions League și Europa League, prin prisma pandemiei de coronavirus din lume Meciul Islanda - Romania, programat pe 26 martie, din barajul pentru…

- Arbitrul roman, Istvan Kovacs, 35 de ani, da un „tun” financiar dupa ce partidele din Europa au fost suspendate din cauza pandemiei de coronavirus. Kovacs a profitat de suspendarea partidelor din Liga 1 și a celor din Champions League sau Europa League și a arbitrat miercuri, meciul din prima liga a…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat ca marti va avea loc o intalnire intre secretarul general al ligii, Justin Stefan, si secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, pentru analizarea variantelor de lucru in vederea reluarii competitiilor interne.“In urma deciziei UEFA de…

- CORONAVIRUSUL OPREȘTE FOTBALUL // Inevitabilul s-a produs. Pandemia de coronavirus a produs și amanarea tuturor partidelor din Champions League și Europa League care urmau sa aiba loc saptamana viitoare. Forul continental a emis in urma cu scurt timp un comunicat in care a informat ca meciurile din…

- UEFA a decis sa suspende meciurile din Champions League și Europa League din cauza pandemiei de coronavirus. Marca și Gazzetta dello Sport au facut anunțul la unison, chiar inaintea meciurilor din optimile de finala. In cel mai scurt timp va aparea și anunțul oficial din partea UEFA.Partidele programate…

- „Tricolorul" Razvan Marin (23 de ani, mijlocaș central) a jucat 9 minute la o noua infrangere a „lancierilor": Utrecht - Ajax 2-0. A patra in ultimele cinci meciuri jucate in toate competițiile. Ajax traverseaza o perioada disperata. Dupa un sezon extraordinar, cu victorii in campionat, Cupa Olandei…

- Cosmin Contra (44 de ani) a oferit primele declarații de la instalarea in funcția de observator tehnic al UEFA. „Sunt observator tehnic din partea UEFA la meciurile de Champions League, Europa League si probabil la EURO 2020. Sunt alaturi de nume de marca, doream sa vad ce inseamna sa faci acest lucru…

- Tehnicianul campioanei României va avea un salariu de 450.000 de euro pe sezon la CFR Cluj, dar si o serie de bonusuri în functie de performantele pe care le va realiza. Petrescu va încasa 100.000 de euro daca va câstiga titlul, 250.000 de euro daca va califica echipa în…