Stiri pe aceeasi tema

ISLANDA - ROMANIA // Vești nu tocmai bune vin de la Reykjavik, orașul unde, peste doar 29 de zile, „tricolorii" vor infrunta in Islanda in primul meci de la barajul pentru EURO 2020.

Romania va trebui sa caștige in Islanda ca sa ajunga la turneul final al Europeanului. Naționala nordica e buna, dar nu de speriat. Groaznice sunt frigul, zapada, gheața, toata atmosfera neobișnuita in care se va desfașura partida de peste o luna

Marcel Popescu, președintele celor de la CSU Craiova, a vorbit depsre echipa naționala și spune ca Andrei Ivan ar putea fi o soluție la echipa naționala.

ISLANDA - ROMANIA // Nordicii vor fixa deasupra terenului o prelata speciala, adusa din Marea Britanie, de la firma Macleod Cover. Daca suprafața de joc nu va fi buna, echipele se vor pregati probabil pe gazon sintetic sau in Egilsholl, sala sporturilor din Reykjavik.

Romania va juca impotriva Islandei, in deplasare, in barajul pentru EURO 2020. Specialistul islandez care se ocupa de suprafața de joc pe stadionul „Laugardalsvollur" spune: „Gazonul e departe de a fi frumos, inca e umed, puțin inghețat in unele locuri. Dar totul e sub control".

Federația Romana de Fotbal a anunțat oficial prețul biletelor pe care suporterii romani vor trebui sa-l plateasca pentru a vedea meciul Islanda - Romania, din play-off-ul Ligii Națiunilor, care se va juca la Reykjavik.

Jon Gudni Fjoluson (30 de ani), adversarul „tricolorilor" din martie din Islanda, a dezvaluit ca și islandezii sunt ingrijorați de gazonul de la Reykjavik.

Islanda - Romania // Peste doua luni, „tricolorii" lui Mirel Radoi se vor deplasa la Reykjavik pentru duelul cu Islanda, semifinala barajului pentru EURO 2020.