Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu l-a felicitat duminica seara pe Olaf Scholz, candidatul Partidului Social-Democrat (SPD) la functia de cancelar al Germaniei, pentru rezultatul obținut. „Felicitari Olaf Scholz. Mulți germani au ales SPD. Speram la un guvern condus de SPD. Impreuna vrem sa lucram…

- Femeile vor fi majoritare in noul parlament islandez, o premiera in Europa, potrivit rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare, publicate duminica, relateaza France Presse. Dintre cele 63 de locuri din Althingi, 33 vor fi detinute de femei, adica 52,3%, conform proiectiilor bazate pe…

- Pretul gazelor naturale va fi foarte mare in aceasta iarna Foto: Arhiva. Pretul gazelor naturale va fi foarte mare în aceasta iarna în România, anunta Autoritatea Nationala de reglementare în domeniul energiei. Motivul ar fi conducta Nord Stream 2, care leaga în…

- „La momentul acela nu il cunosteam pe Florin Citu anterior, decat din Parlament, ne-am vazut de doua - trei ori, ne-am salutat de cateva ori, dar miza in aceasta situatie a fost faptul ca Florin Citu parea un premier reformator, mai aproape de nevoia aceasta a Romaniei de schimbare, de reforma, perceptie…

- Nicolae Pavelescu, deputat PSD de Argeș: ”Oare școlile s-au deschis astazi pentru a fi inchise din nou in foarte scurt timp? Daca ne luam dupa faptul ca asistam din partea guvernanților la aceeași balbaiala și nesiguranța ca anul trecut, daca ne gandim ca Guvernul Cițu nu a luat nicio masura de protecție,…

- Ionuț Moșteanu a declarat, intrebat daca miniștrii USR PLUS iși mai depun demsisiile de ce anume depinde acest lucru, ca depinde de fiecare dintre ei. „Va fi o discuție in cursul zilei de azi, cu siguranța. Vom vedea ce se mai intampla in plan politic. Este o intalnire la Cotroceni, vom vedea, poate…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a spus, tot marți, ca expertii estimeaza ca, la sfarsitul lunii august, varianta Delta a coronavirusului va deveni dominanta, inclusiv in Europa, iar Romania va inregistra in perioada urmatoare o crestere a numarului de cazuri, lent, dar progresiv.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca Republica Moldova are sansa de a face un pas important spre Europa duminica, cu ocazia alegerilor parlamentare. "Maine, cu ocazia alegerilor parlamentare, Republica Moldova are sansa de a face un pas important spre Europa. Ii rog pe toti cetatenii moldoveni…