- Certificatele digitale de vaccinare care permit oamenilor sa calatoreasca in Europa, in ciuda pandemiei de coronaviurs, probabil vor fi disponibile inaintea verii, a spus cancelarul german Angela Merkel dupa summit-ul virtual al liderilor din UE, transmite Reuters.

- Avertismentul Europol vine dupa ce mai mulți suspecți au fost arestați pentru ca vindeau certificate false de necontaminare pe aeroporturile din Marea Britanie si Franta. Și in Spania și Olanda au fost identificate astfel de cazuri, in mediul online. Vanzarile aveau loc prin intermediul unor mesagerii…

- Islanda a emis primele certificate de vaccinare, care vor permite deplasarile celor imunizati impotriva coronavirusului, au declarat marti pentru AFP autoritatile de la Reykjavik. Islanda este una din primele tari care elibereaza astfel de documente, deocamdata controversate in Uniunea Europeana, remarca…

- Autoritatile din Prahova au amenajat trei centre de vaccinare impotriva COVID-19 pentru cei 466 de bolnavi care fac dializa in judet, pacientii fiind arondati centrelor in functie de clinica la care fac dializa, potrivit news.ro. Pana in prezent, peste 16.400 de doze de vaccin anti-COVID-19…

- Etapa a doua a campaniei de vaccinare anti-COVID, in care este inclusa populatia cu grad ridicat de risc, a inceput vineri, 15 ianuarie, marcata de imunizarea președintelui Klaus Iohannis.Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat la Digi FM ca pot fi vaccinați inclusiv…

- Olanda a decis sa devanseze cu doua zile inceputul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, care va incepe miercuri, a anuntat azi guvernul tarii, relateaza agerpres . Personalul spitalicesc care lucreaza cu pacientii cu Covid-19 va fi primul care va beneficia de vaccin, alaturi de lucratorii din azilele…