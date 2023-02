Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele AWACS au ajuns la București, de unde vor transmite NATO informații despre orice mișcare tactica și operaționala de la granița Alianței, transmite ministrul Apararii, Angel Tilvar: „Romania și Aliații sunt in siguranța”.

- In ianuarie anul trecut, Primaria municipiului Campina a incheiat un contract de finanțare cu granturi din partea Islandei, Norvegiei și Liechtensteinului, pentru implementarea proiectului ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbari climatice”, proiect in valoare totala de 611.497,70…

- Echipa nationala a Islandei a incheiat la egalitate, duminica, partida cu echipa nationala a Estoniei, scor 1-1, un amical care s-a disputat pe teren neutru, in Portugalia, potrivit news.ro, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Statele membre ale UE sunt „puternic incurajate” sa impuna tuturor calatorilor din China sa prezinte inainte de plecare un test negativ la COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore mai devreme, potrivit unui acord gasit, miercuri, intre cei douazeci si sapte, noteaza AFP. In cursul unei reuniuni de experti…

- Statele membre ale UE sunt „puternic incurajate” sa impuna tuturor calatorilor din China sa prezinte inainte de plecare un test negativ la COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore mai devreme, potrivit unui acord gasit miercuri intre cei douazeci si sapte, noteaza AFP. In cursul unei reuniuni de experti…

- Ucrainenii stramutati in Romania vor fi protejati impotriva traficului de persoane cu ajutorul initiativei bilaterale “Protect, Support, Empower Human Trafficking Victims in Romania – PSEV”, initiativa care beneficiaza de un grant in valoare de 160.000 euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia…