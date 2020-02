Islanda, lovita de rafale de 255 km/ora. Expert: Furtuna Dennis are structura unei bombe ciclogenetice

Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna extrem de puternica s-a abatut asupra Islandei, insula pe care a lovit-o cu rafale de 255 de kilometri pe ora. A fost emis cod roșu de vreme rea, iar meteorologii au fost uimiți de forța vantului. In capitala Reykjavik, oamenii s-au ținut cu greu pe picioare, in timp ce mai multe acoperișuri…

- Romania va juca impotriva Islandei, in deplasare, in barajul pentru EURO 2020. Specialistul islandez care se ocupa de suprafața de joc pe stadionul „Laugardalsvollur” spune: „Gazonul e departe de a fi frumos, inca e umed, puțin inghețat in unele locuri. Dar totul e sub control”. Baraj Euro 2020: Romania…

- Echipa naționala a României mai are o șansa de calificare la EURO 2020, barajul Ligii Națiunilor. Cu noul selecționer Mirel Radoi, fostul mare internațional, Gica Popescu, nu are emoții în privința selecției. Problema primei reprezentative o reprezinta nivelul la care se afla acum echipa."Acum,…

- Mirel Radoi, noul selecționer al Romaniei, a declarat ca va incerca sa adune informații despre naționala Islandei de la fiecare echipa care i-a infruntat pe nordici pentru a putea sa-și faca o imagine mai buna asupra adversarului din semifinalele barajului pentru Campionatul European din 2020, potrivit…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a anunțat, marți, într-o conferința de presa, ca prima reprezentativa a țarii va intra într-o noua era, aceea în care selecționer va fi Mirel Radoi. Ce a pus președintele FRF "Comitetul Executiv m-a mandatat…

- Erik Hamren (62 de ani), selecționerul Islandei, a prefațat duelul cu Romania din cadrul play-off-ului Ligii Națiunilor. „Tricolorii” vor juca contra Islandei in deplasare, pe 26 martie 2020. Finala, programata pentru 31 martie 2020, s-ar juca impotriva caștigatoarei din cealalta semifinala, Bulgaria…

- Romania conduce cu 2-0 in intalnirile directe cu reprezentativa Islandei, adversara "tricolorilor" in semifinalele play-off-ului Ligii Natiunilor, potrivit News.ro.Paridele s-au disputat in preliminariile Cupei Mondiale din 1998, cand nationala antrenata atunci de Anghel Iordanescu s-a calificat…

- Romania a aflat vineri, 22 noiembrie, la tragerea la sorți de la Nyon, cu cine se va lupta pentru un loc in grupele Campionatului European din 2020. Prima reprezentativa a "tricolorilor" va intalni selecționata Islandei, in deplasare, la 26 martie, pe stadionul Laugardalsvollur, din Reykjavik, potrivit…