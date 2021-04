Stiri pe aceeasi tema

- Islanda interzice acum intrarea pe teritoriul sau a calatorilor din saisprezece tari considerate zone cu "risc ridicat" de contaminare cu COVID-19, a anuntat marti Ministerul Justitiei, citat de France Presse. ''Pana la 31 mai 2021, toti strainii care provin sau au ramas mai mult…

- Islanda va cere, de vineri noapte, ca și persoanele vaccinate sa se testeze la intrarea pe teritoriul sau, dupa ce a permis, de la inceputul lui aprilie, intrarea fara control suplimentar tuturor calatorilor cu un certificat de vaccinare impotriva COVID-19. Noua masura va fi valabila cel putin pana…

- Islanda iși deschide de maine granitele pentru toti cei care sa o viziteze, insa cu condiția ca turiștii sa fie vaccinați anti-COVID-19. Turiștii nu trebuie sa fie testați pentru COVID și nici sa stea in carantina, iar decizia a fost luata in speranta ca un numar mai mare de vizitatori va contribui…

- Islanda îsi va deschide saptamâna aceasta granitele pentru toti vizitatorii care au fost vaccinati anti-COVID19, fara testare obligatorie sau carantina, anunța Reuters.„Guvernul islandez a anuntat ca toti cei care sunt complet vaccinati împotriva COVID-19 vor putea calatori…

- Guvernul ucrainean a interzis orice omologare de vaccinuri impotriva COVID-19 dezvoltate sau produse in Rusia, potrivit unei decizii publicate miercuri seara, citata joi de France Presse. Ideea dezvoltarii vaccinului Sputnik V in Ucraina, care inca nu are un vaccin, este respinsa de autoritatile pro-occidentale…

- Guvernul ucrainean a interzis orice omologare de vaccinuri impotriva COVID-19 dezvoltate sau produse in Rusia, potrivit unei decizii publicate miercuri seara, citata joi de France Presse, potrivit AGERPRES. Ideea dezvoltarii vaccinului Sputnik V in Ucraina, care inca nu are un vaccin, este…

- “Marea majoritate a oamenilor reține anticorpi detectabili cel puțin șase luni dupa infectarea cu coronavirus”, a spus Naomi Allen, profesor și cercetator la UK Biobank , unde a fost efectuat studiul. Rezultatele au indicat ca 99% dintre pacienții care au fost anterior testați pozitiv pentru Covid-19…

- Pasaportul european de vaccinare intra in linie dreapta, in ciuda acuzațiilor de discriminare. Ghidul privind informatiile ce urmeaza sa fie cuprinse in documentul doveditor al vaccinarii anti-COVID a fost adoptat la nivelul statelor din Uniunea Europeana. Acesta va conta la constituirea unui document…