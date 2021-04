Islanda: Erupția vulcanică se extinde Erupția vulcanica, care se desfașoara de mai bine de doua saptamâni în Islanda, la aproximativ 40 de kilometri de Reykjavik, s-a extins luni, cu o noua erupție care arunca un șuvoi îngust de lava la câteva sute de metri în jos, spre o vale din apropiere, potrivit AFP.



Noua fisura, lunga de aproximativ 100 pâna la 200 de metri, este situata la puțin mai puțin de un kilometru nord-est de primul focar al erupției din valea Geldingadalir, la marginea Muntelui Fagradalsfjall, potrivit Oficiului Meteorologic Islandez (IMO).



Noua crapatura s-a deschis… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

