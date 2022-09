Stiri pe aceeasi tema

- Politia islandeza a declarat joi ca a arestat patru persoane in cadrul unei ample operatiuni legate de pregatirea unui "atac terorist", ceea ce ar fi prima astfel de arestare in mica natiune insulara, relateaza AFP.

- Potrivit monitorului independent al poliției OVD-Info, cel puțin 1.386 de protestatari au fost reținuți pana acum la nivel național, cel puțin jumatate din numar fiind inregistrat in capitala Moscova. Acesta a adaugat ca majoritatea celor reținuți erau femei, scrie The Moscow Times .Poliția din Moscova…

- Politia chineza a anuntat arestarea a peste 200 de suspecti in dosarul unuia din cele mai mari scandaluri bancare din istoria tarii, care a provocat manifestatii publice de o amploare rar intalnita in China.

- Un taximetrist din Suceava a sesizat Poliția municipiului Suceava, in miez de noapte, ca doi tineri pe care i-a luat de la Gara Burdujeni pana in centrul municipiului Suceava, in zona Casei de Cultura, au fugit inainte de a achita cursa. Apelul la 112 a venit in noaptea de duminica spre luni, in ...

- Doi tineri au fost retinuti de politistii din Vrancea, și apoi arestati preventiv, dupa ce unul dintre ei, avand fata acoperita cu o cagula, a jefuit o sala de jocuri de noroc, agresand o angajata, iar celalalt l-a ajutat sa fuga cu banii, informeaza News.ro. Potrivit Politiei Vrancea, in cursul noptii…

- O fosta regina mexicana a frumusetii din Mexic si complicele sau romano-olandez au fost arestati in Croatia dupa ce au furat sticle de vin in valoare de 1,7 milioane de dolari dintr-un hotel din Spania. Politia spaniola a anuntat ca hotii au fost retinuti dupa o urmarire de noua luni prin Europa, relateaza…

- Polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Botoșani au efectuat, marți, 4 percheziții la persoane banuite de punere in circulație de moneda straina și inșelaciune. In urma verificarilor ofițerii au descoperit ca indivizii au descoperit ca mai mulți tineri au efectuat schimburi…

- Un batran de 87 de ani din Arad a fost talharit și ucis de un grup de tineri din Arad. Atacatorii, o fata și doi barbați, au furat doua telefoane mobile și 800 de lei. Poliția anunța ca ”o fata de 18 ani si doi barbati de 23 de ani, au fost retinuti”. Atacatorii au […]