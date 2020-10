Franta "nu va renunta niciodata" la valorile sale in pofida "tentativelor de destabilizare", a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului francez, Gabriel Attal, subliniind "foarte marea unitate europeana" in fata criticilor Turciei si ale unor tari musulmane cu privire la caricaturile profetului Mahomed, relateaza France Presse. "In pofida intimidarilor, Franta nu va renunta niciodata la principiile sale si la valorile sale si in special la libertatea de expresie si la libertatea de a publica", a raspuns Attal, in finalul unui Consiliu de ministri, in legatura cu noul episod al crizei…