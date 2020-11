Stiri pe aceeasi tema

- Emiratele Arabe Unite au luat apararea președintelui francez in controversa care a inflamat in ultimele zile lumea musulmana impotriva sa cu privire la caricaturile cu profetul Mahomed, informeaza Agerpres, citand AFP. Ministrul de externe al Emiratelor, Anwar Gargash, a aratat intr-un interviu publicat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron recunoaste, intr-un interviu pe tema libertatii de exprimare inregistrat vineri la Palatul Elysee, in franceza, acordat postului Al Jazeera, ca ”intelege” ca poti fi socat de caricaturi, insa isi subliniaza ”vocatia” de a ”apara libertatile si drepturile”, relateaza…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a atentionat miercuri ca insultele la adresa profetului Mahomed ar putea incita la violenta, o avertizare ce intervine dupa ce omologul sau francez Emmanuel Macron a aparat libertatea de a-l caricaturiza pe profet, informeaza AFP, citata de AGERPRES."A-l…

- Zeci de mii de oameni au ieșit in strada și au marșaluit prin capitala Bangladeș-ului, Dhaka, cerand boicotarea produselor franceze și incendiind bannere imprimate cu chipul președintelui francez Emmanuel Macron. Protestele au luat amploare in mai multe țari musulmane dupa ce Macron a aparat libertatea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a indemnat luni pe turci sa boicoteze produsele frantuzesti, pe fondul unei dispute cu omologul sau francez Emmanuel Macron privind tratamentul musulmanilor in Franta, relateaza AFP.Citește și: CLARIFICARE de la Ludovic Orban: FARA masca la alergat…

- Apelurile pentru boicotarea produselor frantuzesti castiga teren in unele tari musulmane, ca represalii impotriva presedintelui Emmanuel Macron, care nu s-a delimitat de caricaturile cu profetul Mahomed aparute in Franta, relateaza duminica agentia DPA, citata de Agerpres.

- Apelurile pentru boicotarea produselor frantuzesti castiga teren in unele tari musulmane, ca represalii impotriva presedintelui Emmanuel Macron, care nu s-a delimitat de caricaturile cu profetul Mahomed aparute in Franta, relateaza duminica agentia DPA. Franta ''nu va renunta la caricaturi'',…

- Aproximativ 200 de persoane au manifestat sambata seara in fata resedintei ambasadorului Frantei in Israel pentru a denunta afirmatiile presedintelui Emmanuel Macron despre caricaturile profetului Mahomed, informeaza AFP. Protestatarii, care purtau masca de protectie, au venit in apararea profetului…