ISJBN - CATALOG ELECTRONIC. Va comunicam lista unitatilor de invatamant care, pana la data de 16 august 2022, au solicitat inscrierea in reteaua de unitati pilot care utilizeaza exclusiv catalogul electronic. In toate solicitarile unitatilor de invatamant de mai jos este mentionata in mod expres garantarea sigurantei datelor cu caracter personal de catre furnizorul catalogului electronic. ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un elev a fost declarat repetent in anul scolar 2019-2020, ca o consecinta a declararii situatiei de "corigent" la 3 discipline scolare, respectiv "limba romana", "limba engleza" si "matematica". Instanta a anulat decizia luiata de profesori de a-l lasa pe elev repetent. A criticat faptul ca nu s-a…

- Noul an școlar vine cu schimbari importante. Este primul an care e structurat pe cinci module, in loc de doua semestre, dar și primul in care se insista pe trecerea la un sistem digitalizat.Deocamdata nu este obligatoriu, dar pana pe 16 august, scolile care vor sa treaca la catalogul electronic, in…

- CARAS-SEVERIN – Prefectul județului face apel la primarii sa ia masuri sa prevada in bugetele locale, cu prioritate, sumele necesare asigurarii cu paza umana a unitaților de invațamant. Doar 77 din 404 dispun de paza umana… Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin a organizat o ședința de analiza…

- In premiera naționala, in Romania vor fi finanțate programe-pilot care sunt propuse direct de catre unitațile de invațamant cu nivel de calificare ISCED 0-5, sau de parteneriate și rețele formate de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Articolul Lansarea proiectului „Dotarea unitaților de invațamant din comuna Vedea cu echipamente de protecție și dispozitive medicale” – COD SMIS 2014+ 149712 apare prima data in Curierul National .

- Mai multi deputati PNL au depus in Parlament un proiect de lege care instituie obligatia directorilor unitatilor de invatamant de a cunoaste limba romana. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.

- Mai multi deputati PNL au depus in Parlament un proiect de lege care instituie obligatia directorilor unitatilor de invatamant de a cunoaste limba romana. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale este semnata si de parlamentari de la PSD. Initiatorii…

- In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Campia Turzii supune dezbaterii publice... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!