ISJ Vrancea anunță că sunt 280 de locuri rămase libere în învățământul liceal și cel profesional Admiterea in invațamantul liceal de stat, pentru anul școlar 2021-2022 Pentru anul școlar 2020-2021, in județul Vrancea sunt disponibile 2.386 de locuri pentru invațamantul liceal, dupa cum urmeaza: – 1.654 de locuri – invațamant liceal; – 240 de locuri – invațamant liceal vocațional; – 432 de locuri – invațamant profesional;

