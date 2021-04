ISJ Timiș a stabilit datele simulării examenelor naționale pentru școlile din mai multe localități din Timiș Simularea examenelor naționale, amanata in unele localitați din județ din cauza carantinei, va avea loc luna aceasta. Inspectoratul Școlar Județean Timiș a stabilit programul susținerii simularii probelor scrise la examenul de Bacalaureat și Evaluarea Naționala, pentru unitațile de invațamant din Timișoara, Giroc, Lovrin, Moșnița Noua, Ghiroda și Dumbravița. Simularea probelor scrise la examenul de Bacalaureat […] Articolul ISJ Timiș a stabilit datele simularii examenelor naționale pentru școlile din mai multe localitați din Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

